Игру 007: First Light про Джеймса Бонда добавили в список желаемого 1,2 млн человек

Студия IO Interactive объявила, что экшен 007: First Light про Джеймса Бонда добавили в список желаемого 1,2 млн человек. О достижении авторы тайтла рассказали в соцсетях.

Вместе с этим они показали особый скин для героя и пообещали устроить сессию ответов на вопросы пользователей, но, когда именно, не уточнили. Если проект добавят в список желаемого 1,5 млн человек, то разработчики тоже приготовят сюрприз.

Фото: IO Interactive

Фото: IO Interactive

Оригинальная игра по «Джеймсу Бонду» выйдет 27 марта 2026 года на ПК и консолях. В тайтле Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом.