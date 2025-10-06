Культовый режиссёр Ридли Скотт назвал современные фильмы «дерьмом»
Поделиться
Ридли Скотт, культовый режиссёр, снявший «Гладиатора», «Чужого», «Бегущего по лезвию» и другие известные ленты, высказался о современной киноиндустрии в своей привычной манере.
По словам Скотта, все современные картины — «дерьмо». Почему именно режиссёр так считает, он пояснять не стал. Постановщик подчеркнул, что действительно хорошие ленты лишь его собственные.
Мои фильмы действительно хороши! И ещё они не стареют.
Ридли Скотт, как и, к примеру, Квентин Тарантино, часто любит критиковать современную киноиндустрию за её различные слабые стороны и за то, что она уступает кинематографу, который существовал раньше.
Комментарии
- 6 октября 2025
-
10:36
-
09:36
-
08:50
-
08:38
-
08:33
-
07:32
-
06:33
- 5 октября 2025
-
22:32
-
22:06
-
21:45
-
20:14
-
19:47
-
19:42
-
19:39
-
19:11
-
18:53
-
18:36
-
18:12
-
17:43
-
17:13
-
16:29
-
16:01
-
15:55
-
15:12
-
14:38
-
14:34
-
14:30
-
14:27
-
14:14
-
14:09
-
13:54
-
13:07
-
12:41
- 4 октября 2025
-
18:47
-
18:09