Культовый режиссёр Ридли Скотт назвал современные фильмы «дерьмом»

Ридли Скотт, культовый режиссёр, снявший «Гладиатора», «Чужого», «Бегущего по лезвию» и другие известные ленты, высказался о современной киноиндустрии в своей привычной манере.

По словам Скотта, все современные картины — «дерьмо». Почему именно режиссёр так считает, он пояснять не стал. Постановщик подчеркнул, что действительно хорошие ленты лишь его собственные.

Мои фильмы действительно хороши! И ещё они не стареют.

Ридли Скотт, как и, к примеру, Квентин Тарантино, часто любит критиковать современную киноиндустрию за её различные слабые стороны и за то, что она уступает кинематографу, который существовал раньше.

