Дуэйн Джонсон рассказал, как Эмили Блант вдохновила его сняться в «Крушащей машине»

В недавнем интервью актёр Дуэйн Джонсон рассказал, что именно благодаря Эмили Блант ему удалось вжиться в роль главного героя фильма «Крушащая машина» и эмоционально отыграть его.

По словам актёра, Блант — «одна из самых величайших актрис нашего времени», и он очень рад, что у него есть такой человек в кругу друзей.

Любовь и уважение, которые мы испытываем друг к другу, эта дружба — очень важны для меня. Я так благодарен, что рядом со мной была Эмили, которая определённо заслуживает звания одной из самых величайших актрис нашего времени.

Мировая премьера «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном в главной роли состоялась 3 октября.