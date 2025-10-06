Глава Apple Тим Кук покинет свою должность после смены руководства — СМИ

Издание Bloomberg опубликовало новую колонку, посвящённую компании Apple. По данным журналистов, в корпорации планируются большие кадровые перестановки — свой пост готовится покинуть глава организации Тим Кук.

После ухода топ-менеджер наверняка останется в совете директоров, как принято в других крупных американских компаниях. На его место сейчас претендует Джон Тернус, глава отдела по разработке аппаратного обеспечения. Сейчас сотруднику 50 лет — столько же было и Куку, когда он заменил на посту Стива Джобса в 2011 году.

Кроме того, руководство компании считает, что сейчас во главе Apple должен стоять специалист по технологиям. В совете директоров уверены, что это поможет компании войти в гонку технологий в областях искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей и умного дома. Сам Кук якобы поддерживает кандидатуру Тернуса и видит в нём своего преемника.

На момент публикации заметки в Apple не комментировали данные от Bloomberg.