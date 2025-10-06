Скидки
Вышел новый трейлер «Левши» — адаптации повести Николая Лескова с Юрием Колокольниковым

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала новый трейлер фильма «Левша», в котором одну из главных ролей исполнил Юрий Колокольников. В свежем ролике показали новые кадры с уже знакомыми героями.

Картина расскажет историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов развернётся детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Главными героями выступят офицер Пётр Огарев и гениальный изобретатель по прозвищу Левша.

Вместе с Колокольниковым в фильме сыграли Ян Цапник, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов и другие.

В России фильм выйдет 22 января 2026 года. Режиссёром выступил Владимир Беседин.

