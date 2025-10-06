Фильм «Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в кинотеатрах России 16 октября

9 октября состоится мировая премьера фильма «Трон: Арес» — новой картины в культовой фантастической вселенной. Боевик можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России лента так и не выйдет из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма. Лента доберётся до России 16 октября — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В остальных киносетях лента выйдет чуть позже, 18-го числа.

В третьей части «Трона» цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся Джефф Бриджес — актёр вернулся к роли персонажа Кевина Флинна.