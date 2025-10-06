Скидки
Завершились съёмки фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких

Создатели фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких объявили о завершении его съёмочного процесса, который стартовал 23 июля.

События сериала развернутся в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

Главные роли в проекте сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов»), Максим Матвеев («Триггер»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Леонид Ярмольник («Первый номер») и другие актёры. Режиссёром выступит Клим Козинский («13 клиническая»).

В первый сезон войдёт шесть эпизодов, они выйдут в Kion и Okko.

