ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
В «Рыцаре семи королевств» не будет эпичной заставки из «Игры престолов»

Аудио-версия:
Комментарии

Создатель сериала «Рыцарь семи королевств» Ира Паркер поделился новыми деталями шоу. Как оказалось, в будущем шоу не будет эпичной заставки из «Игры престолов» или «Дома дракона».

Дело в том, что будущий сериал заметно отличается по размаху — он будет более приземлённой историей о двух персонажах. Поэтому вместо эпичной заставки зрителей ждёт небольшое интро со средневековыми мотивами в зависимости от эпизода.

Перед каждым эпизодом «Рыцаря семи королевств» появится простая заставка со средневековой типографикой. Это сигнал зрителям о том, что их ждёт нечто иное, чем то, к чему они привыкли.

«Рыцарь семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

Шоу стартует в январе 2026 года. Тем временем в HBO уже работают над вторым сезоном сериала.

Нулевые вернулись! Новый российский сериал «Камбэк» покоряет сердца
