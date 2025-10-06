Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вернутся в «Настоящий детектив» при одном условии

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вернутся в «Настоящий детектив» при одном условии
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Мэттью Макконахи вновь прокомментировал возвращение к сериалу «Настоящий детектив». Звезда первого сезона шоу уже обсуждал потенциальные съёмки в продолжении с Вуди Харрельсоном, с которым он снимался в проекте больше 10 лет назад.

Макконахи отметил, что для возвращения в «Настоящий детектив» необходимо возвращение и Ника Пиццолатто, создателя сериала. Если ему удастся придумать достойную историю, то актёры снимутся в продолжении без каких-либо раздумий.

Если Ник изложит на бумаге что-то, что мы с Вуди сочтём достойным, то мы даже не будем раздумывать.

Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи снимется в новом сериале от создателя «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто. А ближайшей премьерой с актёром стал боевик «Потерянный автобус» про пожары в Калифорнии — лента вышла в онлайне 3 октября.

Материалы по теме
«Я был хорош в том, что мне не нравилось»: Мэттью Макконахи — о романтических комедиях
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android