Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вернутся в «Настоящий детектив» при одном условии

Американский актёр Мэттью Макконахи вновь прокомментировал возвращение к сериалу «Настоящий детектив». Звезда первого сезона шоу уже обсуждал потенциальные съёмки в продолжении с Вуди Харрельсоном, с которым он снимался в проекте больше 10 лет назад.

Макконахи отметил, что для возвращения в «Настоящий детектив» необходимо возвращение и Ника Пиццолатто, создателя сериала. Если ему удастся придумать достойную историю, то актёры снимутся в продолжении без каких-либо раздумий.

Если Ник изложит на бумаге что-то, что мы с Вуди сочтём достойным, то мы даже не будем раздумывать.

Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи снимется в новом сериале от создателя «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто. А ближайшей премьерой с актёром стал боевик «Потерянный автобус» про пожары в Калифорнии — лента вышла в онлайне 3 октября.