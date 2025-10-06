Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
11:30 Мск
Режиссёр «Бегущего человека» изменил концовку книги — Стивен Кинг оценил

Комментарии

Британский режиссёр Эдгар Райт рассказал о работе над фильмом «Бегущий человек» — экранизацией знаменитого романа Стивена Кинга. Постановщик признался, что не смог не поделиться с писателем своим видением произведения и отправил ему сценарий по электронной почте.

Как оказалось, Кинг особенно оценил концовку фильма, которую Райт полностью изменил. Постановщик не стал раскрывать детали, отметив лишь, что остался очень доволен похвалой автора.

Я отправил Стивену Кингу сценарий «Бегущего человека». И когда он ответил по электронной почте, он написал: «Мне было очень любопытно, что вы сделаете с концовкой. И, мне кажется, вы проделали отличную работу». Так что я был очень рад.

«Бегущий человек» расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. Премьера ленты состоится 7 ноября.

