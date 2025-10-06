Сборы фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо превысили $ 100 млн

По итогам второго уикенда сборы фильма «Битва за битвой» превысили отметку в $ 100 млн. Лента отлично показывает себя по всему миру, однако в США картина собрала скромные $ 42 млн.

«Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн. Для окупаемости в кинотеатрах ленте необходимо собрать ещё как минимум $ 200 млн.

Сюжет «Битвы за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам. Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).