Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо превысили $ 100 млн

Сборы фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо превысили $ 100 млн
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам второго уикенда сборы фильма «Битва за битвой» превысили отметку в $ 100 млн. Лента отлично показывает себя по всему миру, однако в США картина собрала скромные $ 42 млн.

«Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн. Для окупаемости в кинотеатрах ленте необходимо собрать ещё как минимум $ 200 млн.

Сюжет «Битвы за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам. Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

Материалы по теме
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android