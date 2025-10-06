Стали известны все участники мэйджора по Counter-Strike 2 в Будапеште

6 октября завершился отборочный период по системе Valve Regional Standings (VRS), и список из 32 команд, приглашённых на StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2, официально закрыт. Ни результаты турниров, ни изменения в составах больше не повлияют на квалификацию.
Последние слоты были распределены в драматичной борьбе. В СНГ PARIVISION обошла BetBoom Team благодаря сильному выступлению на Majestic LanDaLan в Москве. В Южной Америке Red Canids и Fluxo обеспечили себе участие благодаря глубоким проходам на Circuit X Curitiba, а Legacy едва удержала своё место. Fnatic неожиданно выиграла Fragadelphia Blocktober в США, победив 9INE в финале и получив прямое приглашение.
Распределение команд по стадиям
- Первая стадия: FaZe Clan, PARIVISION, GamerLegion, Ninjas in Pyjamas, B8, Fnatic, Legacy, M80, Imperial Esports, NRG, Fluxo, RED Canids, Lynn Vision, FlyQuest, Rare Atom.
- Вторая стадия: Aurora Gaming, NAVI, Team Liquid, 3DMAX, MIBR, Astralis, TYLOO, Passion UA.
- Третья стадия: Team Vitality, Team Spirit, Team Falcons, MOUZ, G2 Esports, FURIA Esports, paiN Gaming, The MongolZ.
Турнир пройдёт в Будапеште с 24 ноября по 8 декабря 2025 года и станет первым мэйджором по CS 2 в Венгрии, а также первым мэйджором StarLadder за несколько лет.