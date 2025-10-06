Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стали известны все участники мэйджора по Counter-Strike 2 в Будапеште

Стали известны все участники мэйджора по Counter-Strike 2 в Будапеште
Аудио-версия:
Комментарии

6 октября завершился отборочный период по системе Valve Regional Standings (VRS), и список из 32 команд, приглашённых на StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2, официально закрыт. Ни результаты турниров, ни изменения в составах больше не повлияют на квалификацию.

Последние слоты были распределены в драматичной борьбе. В СНГ PARIVISION обошла BetBoom Team благодаря сильному выступлению на Majestic LanDaLan в Москве. В Южной Америке Red Canids и Fluxo обеспечили себе участие благодаря глубоким проходам на Circuit X Curitiba, а Legacy едва удержала своё место. Fnatic неожиданно выиграла Fragadelphia Blocktober в США, победив 9INE в финале и получив прямое приглашение.

Распределение команд по стадиям

  • Первая стадия: FaZe Clan, PARIVISION, GamerLegion, Ninjas in Pyjamas, B8, Fnatic, Legacy, M80, Imperial Esports, NRG, Fluxo, RED Canids, Lynn Vision, FlyQuest, Rare Atom.
  • Вторая стадия: Aurora Gaming, NAVI, Team Liquid, 3DMAX, MIBR, Astralis, TYLOO, Passion UA.
  • Третья стадия: Team Vitality, Team Spirit, Team Falcons, MOUZ, G2 Esports, FURIA Esports, paiN Gaming, The MongolZ.

Турнир пройдёт в Будапеште с 24 ноября по 8 декабря 2025 года и станет первым мэйджором по CS 2 в Венгрии, а также первым мэйджором StarLadder за несколько лет.

Материалы по теме
«Я зову тебя, а в ответ лишь звуки тишины»: Boombl4 — о риске пропустить мэйджор по CS
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android