Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Попутчики с Бортич (2025) — трейлер, дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Вышел трейлер комедии «Попутчики» с Александрой Бортич — премьера 6 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер фильма «Попутчики». Комедия выйдет в российский прокат уже через месяц — 6 ноября.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Главный герой ленты — молодой программист по имени Кирилл, который мечтает продать свой стартап бизнесмену Потапову. По случайности двух героев втягивают в опасную погоню — всё потому, что Потапов из-за амнезии уверен, что застрял в 1990-х годах. Вместе они должны «преодолеть опасные приключения, которые изменят их жизни навсегда».

Главные роли сыграли Виталий Хаев («Калашников»), Александра Бортич («Холоп») и Филипп Ершов («Кракен»). Режиссёром выступил Иван Глубоков — автор сериала «Потерянные».

Постер фильма «Попутчики»

Фото: «Наше кино»

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android