Вышел трейлер комедии «Попутчики» с Александрой Бортич — премьера 6 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер фильма «Попутчики». Комедия выйдет в российский прокат уже через месяц — 6 ноября.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Главный герой ленты — молодой программист по имени Кирилл, который мечтает продать свой стартап бизнесмену Потапову. По случайности двух героев втягивают в опасную погоню — всё потому, что Потапов из-за амнезии уверен, что застрял в 1990-х годах. Вместе они должны «преодолеть опасные приключения, которые изменят их жизни навсегда».

Главные роли сыграли Виталий Хаев («Калашников»), Александра Бортич («Холоп») и Филипп Ершов («Кракен»). Режиссёром выступил Иван Глубоков — автор сериала «Потерянные».

Постер фильма «Попутчики»