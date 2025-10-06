Скидки
OpenAI запретила делать в Sora 2 ИИ-видео с популярными персонажами игр и фильмов

Разработчики нейросети для создания видео Sora 2 изменили политику использования ИИ. Теперь пользователи не могут делать ролики с персонажами, защищёнными авторским правом.

В первые дни после релиза в Сети появилось множество дипфейков с Геральтом из «Ведьмака», Губкой Бобом и другими героями игр и мультфильмов. Теперь использовать их можно будет, только если это разрешат авторы. Под запрет попали также логотипы и элементы франшиз.

Глава OpenAI Сэм Альтман также заявил, что в будущем компания собирается ввести систему вознаграждения для тех авторов, которые разрешат использовать принадлежащий им контент в Sora 2.

