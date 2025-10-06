Стримерская премия SLAY 2025 пройдёт в декабре в Лужниках — впервые со зрителями

Организаторы премии SLAY 2025 сообщили первые подробности о событии — третий «стримерский «Оскар» состоится в декабре. Церемонию награждения примет Дворец Ирины Винер в Лужниках.

Впервые в истории SLAY (Stream Legends Awards of the Year) пройдёт со зрителями: посмотреть на церемонию можно будет не только на Twitch-канале Славы Бустера, но и вживую.

Главными наградами вновь станут статуэтки стримеров года — SLAY King и SLAY Queen. Кроме того, в этом году зрители получат возможность предлагать свои номинации на первом этапе голосования зрители.

Премию SLAY организует популярный стример Вячеслав buster Леонтьев. В прошлом году церемонию награждения в прямом эфире смотрели более 370 тысяч человек.