Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Умри, моя любовь с Паттинсоном и Лоуренс — дата выхода в России, когда выйдет, сюжет, актёры

Вышел трейлер драмы «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс
Комментарии

Кинокомпания Mubi представила большой трейлер фильма «Умри, моя любовь». Лента с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс выйдет в кинотеатрах России уже 27 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Mubi. Права на видео принадлежат Mubi.

«Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм расскажет историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок.

Режиссёром ленты выступила Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»). Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале в мае. Критики тепло приняли ленту, оценив актёрскую игру Лоуренс и Паттинсона, а также темп и общую атмосферу картины.

Материалы по теме
Лучшие аниме сезона, которые нельзя пропускать поклонникам жанра
Лучшие аниме сезона, которые нельзя пропускать поклонникам жанра
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android