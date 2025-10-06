В «Мире кораблей» вышел большой ивент — режим 6x1, сюжетная кампания и трек Polnalyubvi

Студия «Леста» представила масштабное обновление для своей игры «Мир кораблей» — в рамках события «Ваффентрагер: Изоляция» любителей морских баталий ждут новые режимы и другие сюрпризы.

Ивент переносит игроков в 1959 год, где разворачивается противостояние тайного военного альянса и дочери гениального инженера Макса фон Кригера. В ходе прохождения сюжетной кампании геймеров ждут тематические награды.

Особенностью «Ваффентрагера» станет временный режим в формате 6х1. Игроки будут пытаться на кораблях уничтожить стального гиганта Кригера — а при желании можно занять другую сторону и сыграть за «босса» против шести соперников.

Кроме того, для «Мира кораблей» был записан эксклюзивный трек «Изоляция» от известной инди-поп исполнительницы Polnalyubvi и рок-группы TRITIA. «Леста» также подготовила для игроков три крупных розыгрыша, а также добавила в игру новых командиров, три корабля и порт.