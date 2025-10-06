Скидки
11:30 Мск
Художник Покрас Лампас выпустил маски для стримеров — их получат победители премии SLAY

Художник Покрас Лампас выпустил маски для стримеров — их получат победители премии SLAY
Аудио-версия:
Комментарии

Известный художник Покрас Лампас представил арт-объект VISIONARY MASK 01 — аксессуар, созданный для стримеров в рамках коллаборации с премией SLAY 2025.

Победители предыдущей SLAY получат маску в металлическом сейфе, кастомно расписанном художником для каждого из стримеров. Кодом от сейфа послужит дата премии в этом году.

Фото: SLAY

Покрас представляет арт-объект как часть «‎доспехов‎» и личности рыцарей цифрового средневековья — лидеров мнений современного поколения. Маска станет символом свободы самовыражения, выхода за рамки привычных границ.

Я сам с интересом слежу за Twitch-культурой, лайв-трансляциями и комьюнити, считаю, за этой технологией большое будущее. Наша коллаборация — начало долгой дружбы и сотрудничества, и мы уже готовим много интересного в этом году.

Премия SLAY 2025 при поддержке Winline пройдёт в декабре этого года в стилистике castle core.

