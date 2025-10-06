Сегодня может состояться анонс нового состава Team Spirit по Dota 2

Игрок Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов в официальном телеграм-канале клуба сообщил о скором анонсе.

Топ-5 причин, чтобы записать сегодня медиадень. Первая причина — мы сегодня снимаем ролик. Вторая причина — мы снимаем сегодня второй ролик. Третья причина — у нас сегодня анонс. Короче, сегодня мы снимаем всё, что можно. Пять причин было, всё, можно вырубать. Всем спасибо!

Ранее менеджер состава Дмитрий Korb3n Белов намекал, что об изменениях станет известно между 8 и 11 октября.

Последние слухи указывали на то, что Никита Panto Балаганин может стать новым игроком пятой позиции вместо Ярослава Miposhka Найдёнова, который решил взять перерыв от про-сцены.