Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сегодня может состояться анонс нового состава Team Spirit по Dota 2

Сегодня может состояться анонс нового состава Team Spirit по Dota 2
Комментарии

Игрок Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов в официальном телеграм-канале клуба сообщил о скором анонсе.

Топ-5 причин, чтобы записать сегодня медиадень. Первая причина — мы сегодня снимаем ролик. Вторая причина — мы снимаем сегодня второй ролик. Третья причина — у нас сегодня анонс. Короче, сегодня мы снимаем всё, что можно. Пять причин было, всё, можно вырубать. Всем спасибо!

Ранее менеджер состава Дмитрий Korb3n Белов намекал, что об изменениях станет известно между 8 и 11 октября.

Последние слухи указывали на то, что Никита Panto Балаганин может стать новым игроком пятой позиции вместо Ярослава Miposhka Найдёнова, который решил взять перерыв от про-сцены.

Материалы по теме
Miposhka из Team Spirit возьмёт перерыв от Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android