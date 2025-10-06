Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Появился тизер сериала «Из многих» — шоу от автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Появился тизер сериала «Из многих» — шоу от автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал небольшой тизер предстоящего сериала Pluribus («Из многих»). Премьера состоится в ноябре 2025 года.

Над сериалом работает Винс Гиллиган, создатель «Во все тяжкие» и соавтор «Лучше звоните Солу». Главную роль сыграла Рэй Сихорн.

Видео доступно в группе GSTV во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.

