Джеки Чан приедет в Казахстан, чтобы снять фильм «Доспехи Бога 4»

Известный китайский актёр Джеки Чан вновь посетит Казахстан, чтобы принять участие в съёмках нового фильма «Доспехи Бога: Ультиматум».

Четвёртая часть культовой серии приключений будет создана при поддержке местной студии Salem Entertainment, о чём та сообщила в соцсетях.

Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алма-Ату. Речь идёт о работе над новым фильмом культовой франшизы — «Доспехи Бога: Ультиматум». Четвёртая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане.

Первая часть «Доспехов Бога» вышла в 1986-м, вторая — в 1991 году. Франшизу возродили 13 лет назад, а теперь приняли решение снять четвёртый фильм.