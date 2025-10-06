Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеки Чан приедет в Казахстан, чтобы снять фильм «Доспехи Бога 4»

Джеки Чан приедет в Казахстан, чтобы снять фильм «Доспехи Бога 4»
Комментарии

Известный китайский актёр Джеки Чан вновь посетит Казахстан, чтобы принять участие в съёмках нового фильма «Доспехи Бога: Ультиматум».

Четвёртая часть культовой серии приключений будет создана при поддержке местной студии Salem Entertainment, о чём та сообщила в соцсетях.

Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алма-Ату. Речь идёт о работе над новым фильмом культовой франшизы — «Доспехи Бога: Ультиматум». Четвёртая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане.

Первая часть «Доспехов Бога» вышла в 1986-м, вторая — в 1991 году. Франшизу возродили 13 лет назад, а теперь приняли решение снять четвёртый фильм.

Материалы по теме
В «Рыцаре семи королевств» не будет эпичной заставки из «Игры престолов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android