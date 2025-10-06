«Этой зимой: весна близко» — постер сериала «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов»

Канал HBO опубликовал постер предстоящего сериала «Рыцарь семи королевств». Шоу во вселенной «Игры престолов» выйдет в январе 2026 года, в первом сезоне будет шесть эпизодов.

Сообщение к постеру отсылает к первому сериалу во вселенной и его слогану «Зима близко» (Winter is coming).

Этой зимой: весна близко.

Фото: HBO

«Рыцарь семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события предстоящего сериала развернутся за 90 лет до начала «Игры престолов».