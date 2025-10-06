Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
11:30 Мск
Большой трейлер фильма «Бугония» с Эммой Стоун — премьера 31 октября

Кинокомпания Focus Features представила большой трейлер фильма «Бугония». Премьера картины состоится уже 31 октября в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Feature.

«Бугония» — ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании: двое мужчин верят, что она пришелец, который хочет уничтожить Землю.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Бёрдмэн»), Джесси Племонс («Сделано в Америке», «Чёрное зеркало») и Алисия Сильверстоун («Солдаты неудачи», «Взрыв из прошлого»). Режиссёром выступил Йоргос Лантимос, известный по драмеди «Бедные-несчастные».

