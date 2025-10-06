Вышел финальный трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» — премьера 7 ноября

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала финальный трейлер фантастического боевика «Хищник: Планета смерти».

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Картина расскажет новую историю во вселенной «Хищника». В этот раз главным героем выступит сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает андроида Тию, которая будет помогать ему выжить.

Главную роль в фильме сыграла Эль Фаннинг («Малефисента», «Неоновый демон»).