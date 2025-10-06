Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки остросюжетного сериала «Телохранитель»

Начались съёмки остросюжетного сериала «Телохранитель»
Комментарии

В Минске стартовал съёмочный процесс нового сериала «Телохранитель» в жанре остросюжетной мелодрамы. Он выйдет на онлайн-платформе «Смотрим» и, возможно, на канале «Россия 1».

Сюжет расскажет историю офицера, который возвращается домой и планирует вместе с женой открыть маленький зоомагазин. Однако все товары уничтожает пожар, и герою приходится возвращаться к опасной работе — его нанимает телохранителем успешный бизнесмен для своей супруги-модели.

Главные роли исполняют Илья Малаков, Анастасия Куимова, Алина Воскресенская, Дмитрий Пчела, Евгений Зайфрид. Режиссёром станет Роман Ярославцев («Куба», «Абонемент на расследование»).

Материалы по теме
Завершились съёмки фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android