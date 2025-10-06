Для Assassin's Creed Mirage показали бесплатное сюжетное дополнение

Ubisoft представила сюжетное дополнение Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage, релиз которого состоится абсолютно бесплатно для всех владельцев игры уже 18 ноября.
Его события развернутся уже после финала основной сюжетной линии, а история посвящена поискам отца главного героя Басима. Для этого он отправится в новый регион — Аль-Ула. Новая карта предложит три разных локации: пустыню с гробницами некрополя, оазис и древний город. На прохождение уйдёт около шести часов.
Одновременно с дополнением для игры выпустят большое обновление, которое расширит возможности паркура, гаджеты, умения, визуальные фильтры в духе Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey, а также возможность перепроходить большие задания по убийству целей с новыми испытаниями.