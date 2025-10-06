Vici Gaming представила новый состав по Dota 2 с Xm и Ws
Китайская организация Vici Gaming объявила о возвращении на профессиональную сцену Dota 2. Команда представила обновлённый ростер, который, по словам клуба, «отправляется навстречу мечте» после двух лет отсутствия.
Состав Vici Gaming:
- Лу «Lou Чжэнь;
- Го Xm Хунчэн;
- Чун Ws Вей Шен;
- Сюн Pyw Цзяхань;
- Динг Dy Конг.
Ранее Vici Gaming прекратила выступления по Dota 2 в мае 2023 года, распустив основной состав. В этом году клуб предпринял попытку вернуться на сцену — команда с другим ростером участвовала в закрытых квалификациях к The International 2025, где уступила Tearlaments.
Когда состоится дебют нового состава, пока неизвестно.
