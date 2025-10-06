Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Vici Gaming представила новый состав по Dota 2 с Xm и Ws

Vici Gaming представила новый состав по Dota 2 с Xm и Ws
Комментарии

Китайская организация Vici Gaming объявила о возвращении на профессиональную сцену Dota 2. Команда представила обновлённый ростер, который, по словам клуба, «отправляется навстречу мечте» после двух лет отсутствия.

Состав Vici Gaming:

  • Лу «Lou Чжэнь;
  • Го Xm Хунчэн;
  • Чун Ws Вей Шен;
  • Сюн Pyw Цзяхань;
  • Динг Dy Конг.

Ранее Vici Gaming прекратила выступления по Dota 2 в мае 2023 года, распустив основной состав. В этом году клуб предпринял попытку вернуться на сцену — команда с другим ростером участвовала в закрытых квалификациях к The International 2025, где уступила Tearlaments.

Когда состоится дебют нового состава, пока неизвестно.

Материалы по теме
Сегодня может состояться анонс нового состава Team Spirit по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android