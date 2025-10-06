Vici Gaming представила новый состав по Dota 2 с Xm и Ws

Китайская организация Vici Gaming объявила о возвращении на профессиональную сцену Dota 2. Команда представила обновлённый ростер, который, по словам клуба, «отправляется навстречу мечте» после двух лет отсутствия.

Состав Vici Gaming:

Лу «Lou Чжэнь;

Го Xm Хунчэн;

Чун Ws Вей Шен;

Сюн Pyw Цзяхань;

Динг Dy Конг.

Ранее Vici Gaming прекратила выступления по Dota 2 в мае 2023 года, распустив основной состав. В этом году клуб предпринял попытку вернуться на сцену — команда с другим ростером участвовала в закрытых квалификациях к The International 2025, где уступила Tearlaments.

Когда состоится дебют нового состава, пока неизвестно.