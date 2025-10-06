В League of Legends отпразднуют годовщину «Аркейна»

Riot Games анонсировала крупное событие, посвящённое годовщине анимационного сериала «Аркейн». В рамках ивента в League of Legends вернутся все тематические скины, включая скандально известную «Многогранная» Джинкс — на этот раз с заметными визуальными улучшениями.

По словам исполнительного продюсера League of Legends Пола Pabro Беллеззы, обновлённая версия Джинкс получит анимацию появления в начале игры, переработанные эффекты во всех трёх формах и новые анимации возврата на базу для версий «Злодейка» Джинкс и «Героиня». Кроме того, для каждой формы добавлены уникальные зубастики (Е).

Глава League Studio Андрей Meddler ван Рун также подтвердил, что, помимо возвращения косметики, игроков ждут тематические награды — новые иконки, эмоции и бесплатный прогресс-ивент. В магазин Riot вернётся и часть популярного мерча по сериалу.

Скины и внутриигровые активности, посвящённые первому и второму сезонам «Аркейна», появятся в игре с выходом патча 25.23, который запланирован на 19 ноября 2025 года. Владельцы старой версии скина получат обновления бесплатно.