В League of Legends появится новый режим ARAM: Mayhem

В патче 25.21 в League of Legends появится новый временный режим под названием ARAM: Mayhem, в котором к классическому формату добавят систему аугментаций, как в «Арене» и TFT.

Игроки смогут выбирать по четыре-пять аугментаций, усиливающих способности чемпионов и открывающих безумные комбинации. Например, можно стать «неубиваемой Соной» или стремительным Мордекайзером, мчащимся по мосту с невероятной скоростью. Аугментации выдаются на уровнях 7, 11 и 15, а первый выбор игрок сделает уже в начале матча.

В игру добавят более 40 новых аугментаций, включая уникальные, созданные специально для режима — вроде King Me, который усиливает игрока при использовании телепортов на базе врага, или Biggest Snowball Ever, увеличивающий размер снежка и превращающий его в массовое оружие.

Режим ARAM: Mayhem станет доступен с выходом патча 25.21, дата релиза которого будет объявлена позднее. Что касается основного ARAM, то Riot Games пообещала сохранить все три карты на постоянной основе.