Комедийный сериал «Киноклуб» со звездой «Полового воспитания» выйдет в России 7 октября

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил русскоязычный трейлер сериала «Киноклуб». Романтическая комедия выйдет на отечественной платформе одновременно со всем миром — 7 октября.

Видео доступно в группе «Амедиатека» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

Сюжет сериала расскажет о двух друзьях, девушке и парне, которые вместе проводят время в киноклубе. Ситуация меняется, когда героиню приглашают на работу на другой конец страны — оказывается, что между парой может возникнуть нечто большее.

Главные роли исполнили Эйми Лу Вуд («Половое воспитание», «Дядя Ваня»), Набхан Ризван («1917»), Адам Лонг («Дюнкерк», «По наклонной») и Оуэн Купер («Переходный возраст»).