SAMURAJ: «Респект ohnepixel — показал КСерам, что в VALORANT тоже интересно»

SAMURAJ: «Респект ohnepixel — показал КСерам, что в VALORANT тоже интересно»
Аудио-версия:
Стример по VALORANT под ником SAMURAJ поделился впечатлениями от прошедшего Champions 2025, который завершился 5 октября в Париже победой NRG над Fnatic.

Champions — мясо, не очень понравилось открытие, саундтрек в этом году послабее. Арена и организация — на высоте, в этом году даже очень мало технических пауз, Riot молодцы. Так же респект ohnepixel, показал КСерам, что в VALORANT тоже интересно.

SAMURAJ также похвалил финальную серию, в которой Fnatic смогла навязать борьбу, несмотря на проблемы с подготовкой к последней карте:

Ожидал самый скучный финал 3:0, но в итоге команда Fnatic делает невозможное. Sunset был не подготовлен, решили посадить Alfajer на Neon, хотя до этого они не играли с двумя дуэлистами. В любом случае увидели cinema финал — я доволен. NRG с составом из трёх тир-2 игроков, одного стримера и одного чемпиона прошлого года одержали победу — очень рад за них.

В решающем противостоянии NRG (Северная Америка) обыграла Fnatic (Европа) со счётом 3:2 13:3 на Corrode, 13:6 на Lotus, 13:15 на Abyss, 8:13 на Ascent и 13:5 — на Sunset. За победу команда получила $ 1 млн, а Fnatic — $ 400 тыс.

Турнир проходил с 12 сентября по 5 октября в Париже. Общий призовой фонд составил $ 2,25 млн, а в топ-4 вошли также DRX и Paper Rex.

Трофей Champions стал третьим в истории для Северной Америки и шестым общим титулом региона в рамках VCT. Победа NRG укрепила позиции NA как самого успешного региона в истории профессионального VALORANT.

NRG — чемпионы VALORANT Champions 2025
