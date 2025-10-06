Российская Team Spirit вышла в плей-офф ESL Pro League 22 по CS 2 без поражений
Поделиться
Российская команда Team Spirit стала первым участником плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS 2. В рамках второго этапа «драконы» выиграли три матча из трёх.
Spirit последовательно победили украинскую Inner Circle, российскую HOTU и европейскую G2 Esports. Сегодняшний матч с пятёркой Хантера прошёл с большим преимуществом нашей команды — 13-8 на Dust II, 13-9 на Mirage.
CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
G2 Esports
Сегодня, 6 октября, путёвку в плей-офф также разыграют Falcons и MOUZ. В то же время шансы пройти дальше потеряли Astralis и GamerLegion.
ESL Pro League Season 22 с призовым фондом $ 400 тыс. проходит в Стокгольме в студии ESL. Решающие матчи состоятся 10-12 октября.
Комментарии
- 6 октября 2025
-
21:41
-
21:38
-
20:52
-
20:35
-
20:22
-
20:02
-
19:52
-
19:42
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:07
-
18:39
-
18:21
-
18:04
-
17:37
-
17:31
-
17:15
-
16:28
-
16:05
-
15:53
-
15:42
-
15:10
-
14:57
-
14:50
-
14:29
-
14:02
-
13:31
-
13:13
-
12:40
-
12:32
-
12:08
-
12:03
-
11:47
-
11:36