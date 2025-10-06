Скидки
Новости

Российская Team Spirit вышла в плей-офф ESL Pro League 22 по CS 2 без поражений

Российская Team Spirit вышла в плей-офф ESL Pro League 22 по CS 2 без поражений
Комментарии

Российская команда Team Spirit стала первым участником плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS 2. В рамках второго этапа «драконы» выиграли три матча из трёх.

Spirit последовательно победили украинскую Inner Circle, российскую HOTU и европейскую G2 Esports. Сегодняшний матч с пятёркой Хантера прошёл с большим преимуществом нашей команды — 13-8 на Dust II, 13-9 на Mirage.

CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
G2 Esports

Сегодня, 6 октября, путёвку в плей-офф также разыграют Falcons и MOUZ. В то же время шансы пройти дальше потеряли Astralis и GamerLegion.

ESL Pro League Season 22 с призовым фондом $ 400 тыс. проходит в Стокгольме в студии ESL. Решающие матчи состоятся 10-12 октября.

