Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 8. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слух: грядущий патч в VALORANT может изменить почти всех агентов

Слух: грядущий патч в VALORANT может изменить почти всех агентов
Аудио-версия:
Комментарии

Турецкий инсайдер valohabercisi сообщил, что Riot Games готовит крупнейшее обновление баланса агентов за всё время существования VALORANT. По его словам, изменения затронут практически всех персонажей и «никто не останется в безопасности».

Инсайдер уточнил, что подобные корректировки традиционно происходят после VALORANT Champions, однако в этот раз речь идёт о более фундаментальных изменениях, которые могут затронуть саму основу игрового баланса.

Первоначально автор призывал относиться к информации с осторожностью, но позднее добавил, что «похоже, это уже не просто слух».

В ночь с 7 на 8 октября состоится релиз 28-го агента по имени Veto, которого представили на турнире. В этом же патче внесут несколько изменений на карте Abyss. Агент Harbor также получит реворк.

Материалы по теме
Riot Games представила нового агента VALORANT — Veto
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android