Team Falcons вышла в плей-офф ESL Pro League 22 по CS 2
Team Falcons одолела MOUZ в третьем раунде ESL Pro League Season 22 по CS 2. Результат встречи — 2:1 (13:9 на Ancient, 3:13 на Inferno и 13:7 — на Nuke).
Капитан состава Дамьян kyxsan Стоилковски провёл свою худшую карту в карьере — на Inferno он сыграл с KD 0-13 и заработал рейтинг 0,23.
CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
06 октября 2025, понедельник. 20:35 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 2
Team Falcons
Эта победа позволила «ястребам» стать вторыми участниками плей-офф вслед за Team Spirit.
MOUZ, в свою очередь, продолжит участие на турнире со статистикой 2-1. Её следующим противником станет 3DMAX, матч пройдёт 7 октября в 17:00 мск.
ESL Pro League Season 22 с призовым фондом $ 400 тыс. проходит в Стокгольме в студии ESL. Решающие матчи состоятся 10-12 октября.
