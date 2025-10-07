Скидки
В EA Sports FC 26 нашли лучшего форварда — она играет за «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

С релизом каждой новой части футбольной серии EA Sports FC (бывшей FIFA) фанаты режима Ultimate Team быстро находят лучших футболистов. Обычно это самые высокорейтинговые спортсмены за миллионы монет: Киллиан Мбаппе, Винисиус Жуниор или бразилец Роналдо.

Однако в FC 26 подобной карточкой оказалась нападающая женской «Барселоны» Клаудия Пина с рейтингом 86. Несмотря на не самые выдающиеся характеристики, девушка одинаково хорошо играет обеими ногами, она очень ловкая и обладает крайне полезным игровым стилем «Сильный удар низом». На невероятную полезность карточки блогеры обратили внимание ещё в конце сентября, после чего цена на виртуальную версию Клаудии выросла с 7 до 90 тысяч монет и продолжает увеличиваться.

Цена на карточку Пины растёт ежедневно

Фото: Futbin

Геймеры на различных форумах называют Пину лучшей бюджетной нападающей в FC 26, отказываясь от Эрлинга Холанда, Виктора Дьёкереша и других рослых форвардов. Тем временем многие игроки в отчаянии просят у разработчиков из EA Sports каким-то образом ослабить карточку, потому что она играет буквально в каждом втором составе режима Ultimate Team.

Комментарии
