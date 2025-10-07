Певица Тейлор Свифт осталась в восторге от «Битвы за битвой» Пола Томаса Андресона
Поделиться
Известная певица Тейлор Свифт в интервью рассказала, что ей очень понравился фильм «Битва за битвой», который снял Том Томас Андерсон.
По словам Свифт, она оценила актёрскую игру Чейз Инфинити и Тейаны Тейлор, а также, конечно, осталась под впечатлением от игры Леонардо Ди Каприо.
Чейз Инфинити и Тейана Тейлор — как они поделят «Оскар»? Бенисио был таким забавным, а Лео — просто уморительным. Нам так повезло жить в одно время с Полом Томасом Андерсоном.
Сюжет «Битвы за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.
Комментарии
- 7 октября 2025
-
08:06
-
07:13
-
06:44
-
02:35
- 6 октября 2025
-
23:30
-
21:41
-
21:38
-
20:52
-
20:35
-
20:22
-
20:02
-
19:52
-
19:42
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:07
-
18:39
-
18:21
-
18:04
-
17:37
-
17:31
-
17:15
-
16:28
-
16:05
-
15:53
-
15:42
-
15:10
-
14:57
-
14:50
-
14:29
-
14:02
-
13:31
-
13:13
-
12:40