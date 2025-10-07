Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Певица Тейлор Свифт осталась в восторге от «Битвы за битвой» Пола Томаса Андресона

Певица Тейлор Свифт осталась в восторге от «Битвы за битвой» Пола Томаса Андресона
Комментарии

Известная певица Тейлор Свифт в интервью рассказала, что ей очень понравился фильм «Битва за битвой», который снял Том Томас Андерсон.

По словам Свифт, она оценила актёрскую игру Чейз Инфинити и Тейаны Тейлор, а также, конечно, осталась под впечатлением от игры Леонардо Ди Каприо.

Чейз Инфинити и Тейана Тейлор — как они поделят «Оскар»? Бенисио был таким забавным, а Лео — просто уморительным. Нам так повезло жить в одно время с Полом Томасом Андерсоном.

Сюжет «Битвы за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android