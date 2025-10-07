Скидки
Завершились съёмки второго сезона сериала «Асока»

Съёмочный процесс второго сезона сериала «Асока» подошёл к концу. Производство стартовало 26 марта, а закончилось только сейчас.

События первого сезона сериала «Асока» разворачиваются после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Шоу продолжает сюжет мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» и рассказывает об Асоке Тано — джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера. В первый сезон вошли восемь эпизодов.

Сериал «Асока» получил неплохие отзывы от аудитории и критиков, которые оценили шоу во вселенной «Звёздных войн». Подробности сюжета, сроки и дата выхода продолжения шоу пока не раскрываются.

