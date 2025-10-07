Скидки
14:30 Мск
Вышло два эпичных постера фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фаннинг

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала пару новых эпичных постеров фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фаннинг в главной роли.

Новые постеры фильма

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

Картина расскажет новую историю во вселенной «Хищника». В этот раз главным героем выступит сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает андроида Тию, которая будет помогать ему выжить.

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится 7 ноября. Ранее создатели картины заявляли, что в ней не стоит ждать Чужого, как многие думали и надеялись.

