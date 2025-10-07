Скидки
В новой версии iOS на iPhone и iPad проспать будильник станет сложнее

Издание 9to5Mac сообщило, что Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.1, в которой изменила интерфейс экрана будильника так, чтобы для его отключения пришлось сделать больше действий.

В iOS 26 компания Apple изменила дизайн экрана будильника, сделав кнопки намного больше, чем раньше, но теперь появился новый жест, для активации которого нужно не нажать кнопку, а провести пальцем по экрану.

Фото: 9to5Mac

Тот же жест требуется и для отключения таймеров, несмотря на то что в этом случае вероятность случайного отключения ниже. Поскольку это всего лишь бета-версия, возможно, Apple хочет собрать отзывы о работоспособности функции, прежде чем выпускать её в общий доступ.

