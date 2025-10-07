Скидки
Съёмки триллера Discretion с Эль Фаннинг и Николь Кидман начнутся в 2026 году

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что юридический триллер Discretion с Эль Фаннинг и Николь Кидман в главных ролях начнут снимать в 2026 году, точной даты пока нет.

Сериал станет экранизацией одноимённого рассказа Чандлер Бейкер. Произведение представляет собой триллер, который основан на юридическом опыте самого автора. В центре сюжета окажется стажёрка юридической компании Ленни, которая случайно узнаёт её мрачные тайны.

Эль Фаннинг известна в том числе по фильмам «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Неоновый демон», а Николь Кидман — по картине «Большая маленькая ложь» и многим другим лентам.

Даты выхода у триллера пока нет.

