Съёмки триллера Discretion с Эль Фаннинг и Николь Кидман начнутся в 2026 году
Поделиться
Издание The Hollywood Reporter сообщило, что юридический триллер Discretion с Эль Фаннинг и Николь Кидман в главных ролях начнут снимать в 2026 году, точной даты пока нет.
Сериал станет экранизацией одноимённого рассказа Чандлер Бейкер. Произведение представляет собой триллер, который основан на юридическом опыте самого автора. В центре сюжета окажется стажёрка юридической компании Ленни, которая случайно узнаёт её мрачные тайны.
Эль Фаннинг известна в том числе по фильмам «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Неоновый демон», а Николь Кидман — по картине «Большая маленькая ложь» и многим другим лентам.
Даты выхода у триллера пока нет.
Комментарии
- 7 октября 2025
-
11:15
-
10:50
-
10:07
-
09:38
-
09:25
-
09:18
-
08:06
-
07:13
-
06:44
-
02:35
- 6 октября 2025
-
23:30
-
21:41
-
21:38
-
20:52
-
20:35
-
20:22
-
20:02
-
19:52
-
19:42
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:07
-
18:39
-
18:21
-
18:04
-
17:37
-
17:31
-
17:15
-
16:28
-
16:05
-
15:53
-
15:42
-
15:10
-
14:57