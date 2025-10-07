Скидки
В Steam произошёл массовый сбой — пользователи жалуются до сих пор
Минувшей ночью в работе Steam по всему миру произошёл сбой. Предполагалось, что за несколько часов работу площадки восстановят, но жалобы пользователей приходят до сих пор.

Интересно, что сбои в работе (очень медленная прогрузка отдельных вкладок, отказ открывать страницы игр, долгая отправка сообщений и прочее) наблюдаются как на ПК-версии приложения, так и в мобильной.

Сейчас жалоб значительно меньше, чем ночью, однако они поступают до сих пор, а значит, Valve не до конца исправила ситуацию с проблемной работой своей площадки.

Страница на сайте Downdetector

Фото: Downdetector

С чем связан сбой, в Valve пока не рассказали.

