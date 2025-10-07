Сегодня фильм ужасов «Заклятие 4: Последний обряд» вышел в онлайне. Картина доступна в цифровом виде на различных зарубежных стриминговых сервисах.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Это дело позиционируется как последнее, хотя реальные Эд и Лоррейн Уоррены после семьи Смерл занимались и другими расследованиями паранормального.

«Заклятие 4» стало самым кассовым фильмом ужасов 2025 года, собрав в прокате $ 459 млн и обойдя даже успешных «Грешников» Райана Куглера (у них сборы составляют $ 366 млн). Бюджет ленты при этом составил всего $ 55 млн.

