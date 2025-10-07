В PS Plus добавили Alan Wake 2, Cocoon и Goat Simulator 3

С сегодняшнего дня подписчики тарифов PS Plus Essential получили доступ к трём новым играм. В сервис добавили хоррор на выживание Alan Wake 2, головоломку Cocoon и весёлую приключенческую игру «Симулятор козла 3».

Alan Wake 2 — продолжение первой игры о писателе Алане Уэйке от финской студии Remedy, лучшая игра 2023 года по версии «Чемпионата».

Cocoon — головоломка от студии Geometric Interactive и одного из авторов культовой Inside. Считается одной из лучших инди-игр 2023 года.

Goat Simulator 3 — вторая часть «Симулятора козла» с новыми челленджами и набором шуток. Создатели выпустили игру цифрой три в названии, это лишь шутка.