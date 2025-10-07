Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PS Plus добавили Alan Wake 2, Cocoon и Goat Simulator 3

В PS Plus добавили Alan Wake 2, Cocoon и Goat Simulator 3
Комментарии

С сегодняшнего дня подписчики тарифов PS Plus Essential получили доступ к трём новым играм. В сервис добавили хоррор на выживание Alan Wake 2, головоломку Cocoon и весёлую приключенческую игру «Симулятор козла 3».

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в октябре 2025 года

  • Alan Wake 2 — продолжение первой игры о писателе Алане Уэйке от финской студии Remedy, лучшая игра 2023 года по версии «Чемпионата».
  • Cocoon — головоломка от студии Geometric Interactive и одного из авторов культовой Inside. Считается одной из лучших инди-игр 2023 года.
  • Goat Simulator 3 — вторая часть «Симулятора козла» с новыми челленджами и набором шуток. Создатели выпустили игру цифрой три в названии, это лишь шутка.

Фото: Sony

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android