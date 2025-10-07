Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Начались съёмки комедийного сериала «Очень древняя Русь»
Кинокомпания братьев Андреасян и телеканал ТНТ приступили к съёмкам комедийного сериала «Очень древняя Русь». Появились и первые кадры со съёмочной площадки.

Здесь вместо сказочной старины – остроумные анахронизмы: в деревне работает «терем красоты» с процедурами «ужаливания в губы», лошадей «занижают» и ставят им «литые» подковы, а сотовую связь заменяет «Вестило» — дети, разносящие весточки. В сериале есть свой рассказчик, который комментирует зрителям происходящее.

В актёрском составе комедии задействованы Никита Кологривый, Антон Богданов, Янина Студилина, Юрий Тарасов, Ольга Хохлова, Андрей Бутин, Даниил Вахрушев и другие.

