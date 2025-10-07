Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Фильм изменил мою жизнь»: Дуэйн Джонсон — о провальном старте «Крушащей машины»

«Фильм изменил мою жизнь»: Дуэйн Джонсон — о провальном старте «Крушащей машины»
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого уикенда фильм «Крушащая машина» стартовал в США с $ 6 млн. Картина Бенни Сэфди («Неогранённые драгоценности») запустилась ниже прогнозов аналитиков и показала худший запуск в карьере главной звезды фильма Дуэйна Джонсона.

Спустя сутки актёр прокомментировал ситуацию в соцсетях. Скала заявил, что не может контролировать кассовые сборы, отметив, что картина так или иначе изменила его к лучшему. В будущем актёр продолжит искать для себя именно подобные амплуа.

Из глубины души благодарю всех, кто посмотрел «Крушащую машину». В нашем мире рассказывания историй мы не контролируем кассовые сборы, но мы можем контролировать свою игру и своё стремление полностью перевоплотиться в другую личность. И я всегда буду стремиться к этой возможности. Для меня было честью перевоплотиться в эту роль для моего режиссёра, Бенни Сэфди. Спасибо, брат, за веру в меня. Правда в том, что этот фильм изменил мою жизнь. С глубокой благодарностью, уважением и радикальным сопереживанием, ДД.

«Крушащая машина» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

Материалы по теме
Лучшие аниме сезона, которые нельзя пропускать поклонникам жанра
Лучшие аниме сезона, которые нельзя пропускать поклонникам жанра
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android