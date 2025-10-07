Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки детектива «Пустая комната» о поисках потерянной дочери

Стартовали съёмки детектива «Пустая комната» о поисках потерянной дочери
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Пустая комната» — нового оригинального проекта компании. Съёмки детективного шоу продлятся несколько месяцев, после чего оно выйдет на стриминге.

Сериал расскажет историю 40-летней Полины, страдающей антероградной амнезией, из-за которой каждый день она заново узнаёт, что её дочь Тая пропала без вести. Мать отказывается верить в худший исход и, несмотря на болезнь, ведёт собственное расследование, восстанавливая события с помощью дневника. Полина всё больше подозревает, что исчезновение Таи не случайность и близкие скрывают от неё правду.

Главные роли в сериале сыграют Светлана Иванова («Легенда №17»), Вера Ожаренкова, Леонид Бичевин («Подростки. Первая любовь»), Пётр Фёдоров («Лётчик») и другие актёры. Режиссёром проекта выступает Василиса Кузьмина («Ника»).

Материалы по теме
Сериал «Дыши»: зрители ждут продолжения после мрачного финала
Сериал «Дыши»: зрители ждут продолжения после мрачного финала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android