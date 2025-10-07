Стартовали съёмки детектива «Пустая комната» о поисках потерянной дочери

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Пустая комната» — нового оригинального проекта компании. Съёмки детективного шоу продлятся несколько месяцев, после чего оно выйдет на стриминге.

Сериал расскажет историю 40-летней Полины, страдающей антероградной амнезией, из-за которой каждый день она заново узнаёт, что её дочь Тая пропала без вести. Мать отказывается верить в худший исход и, несмотря на болезнь, ведёт собственное расследование, восстанавливая события с помощью дневника. Полина всё больше подозревает, что исчезновение Таи не случайность и близкие скрывают от неё правду.

Главные роли в сериале сыграют Светлана Иванова («Легенда №17»), Вера Ожаренкова, Леонид Бичевин («Подростки. Первая любовь»), Пётр Фёдоров («Лётчик») и другие актёры. Режиссёром проекта выступает Василиса Кузьмина («Ника»).