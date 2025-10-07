Скидки
Фильм Шелби Оукс. Город-призрак (2025) — дата выхода в России, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Русский трейлер фильма ужасов «Шелби Оукс. Город-призрак» — премьера в России 30 октября
Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма ужасов «Шелби Оукс. Город-призрак». Премьера хоррора в России состоится 30 октября.

Видео доступно во VK-группе «Вольга про кино». Права на видео принадлежат «Вольге».

Будущая лента расскажет историю Мии, которая ищет свою сестру. 12 лет назад родственница оказалась в заброшенном городе Шелби Оукс, после чего перестала выходить на связь. В этом месте границы между реальностью и потусторонним стираются, и теперь женщине предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые не отпускают её семью.

Главные роли в проекте исполнили Кит Дэвид («Нечто»), Майкл Бич («Бездна»), Камилль Салливан («Эффект бабочки») и Робин Бартлетт («Остров проклятых»). Режиссёром и сценаристом выступил Крис Стакманн, известный американский обозреватель кино.

