«Я не был готов к такому»: Дженсен Эклс не выдержал одну из сцен в пятом сезоне «Пацанов»

Американский актёр Дженсен Эклс поделился воспоминаниями со съёмок пятого сезона сериала «Пацаны». Исполнитель роли Солдатика рассказал об одной из сцен, которая вызвала в нём натуральный шок.

Эклс не стал вдаваться в детали, отметив лишь, что не смог остаться в образе своего героя и случайно ушёл со сцены.

Я вошёл в кадр и тут же сказал: «Боже мой», а потом ушёл обратно… Это не было моей репликой, я должен был просто стоять и смотреть на это в своём образе. Режиссёры сказали: «Э-э-э… снято», и я такой: «Извините, я не был готов к такому». И я думаю, что вы тоже не готовы к чему-то подобному.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» завершились весной, спустя примерно полгода производства. Финальный сезон супергеройского сериала выйдет летом 2026 года — точную дату в Amazon назовут позже.