Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я не был готов к такому»: Дженсен Эклс не выдержал одну из сцен в пятом сезоне «Пацанов»

«Я не был готов к такому»: Дженсен Эклс не выдержал одну из сцен в пятом сезоне «Пацанов»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Дженсен Эклс поделился воспоминаниями со съёмок пятого сезона сериала «Пацаны». Исполнитель роли Солдатика рассказал об одной из сцен, которая вызвала в нём натуральный шок.

Эклс не стал вдаваться в детали, отметив лишь, что не смог остаться в образе своего героя и случайно ушёл со сцены.

Я вошёл в кадр и тут же сказал: «Боже мой», а потом ушёл обратно… Это не было моей репликой, я должен был просто стоять и смотреть на это в своём образе. Режиссёры сказали: «Э-э-э… снято», и я такой: «Извините, я не был готов к такому». И я думаю, что вы тоже не готовы к чему-то подобному.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» завершились весной, спустя примерно полгода производства. Финальный сезон супергеройского сериала выйдет летом 2026 года — точную дату в Amazon назовут позже.

Материалы по теме
Фото
Первые кадры «Восхождения Vought» — приквела «Пацанов» с Солдатиком
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android