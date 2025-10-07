Sony перестала класть кабель для зарядки в комплект к смартфонам Xperia

Производители смартфонов с каждым годом кладут в комплект с устройством всё меньше аксессуаров. Раньше с покупкой гаджета можно было получить блок питания, зарядку и даже наушники, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Пользователь Reddit под ником Brick_Fish поделился грустной историей — он купил своей маме смартфон Sony Xperia 10 VII и обнаружил, что в комплекте нет ничего, кроме гарантийного талона и базовой инструкции. Японская компания не положила даже скромный провод для зарядки или блок питания — так сейчас не делает даже Apple.

Фото: Reddit

Пост собрал на Reddit более 3 тысяч лайков и несколько сотен комментариев — пользователи шутят на тему заботы об экологии от Sony и предлагают автору приобрести зарядку отдельно. Однако некоторые юзеры не увидели в ситуации ничего особенного, ведь у них осталось как минимум несколько комплектов для зарядки от прошлых смартфонов.