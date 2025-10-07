CEO Insilio рассказал, почему m0NESY испытывал проблемы с игрой в CS 2

CEO организации Insilio — Никита DaDte Зиганшин — поделился интересной историей о причинах нестабильной игры снайпера Falcons Ильи m0NESY Осипова. По его словам, Илья незаметно для себя изменил одну из игровых настроек, что повлияло на его посадку и хват мыши:

m0NESY поменял одну настроечку, сам этого не понимая. И недавно он понял, что у него не так. Эта настроечка касается посадки.

Он отметил, что такие ситуации нередко случаются, когда игрок действует на автомате и лишь позже осознаёт, что делает что-то непривычно:

Ты типа играешь на автомате и потом только осознаёшь: «Я же так никогда не играю, зачем я так держу мышку и клавиатуру».

DaDte рассказал об этом в недавнем подкасте, добавив, что ещё до начала ESL Pro League 22 предсказал успешную игру m0NESY на турнире — и оказался прав.